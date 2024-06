O Grêmio foi derrotado por 2 a 0 para o Bragantino no retorno ao Brasileirão. Jogando como mandante, mas longe de casa, no Couto Pereira, em Curitiba, o Tricolor foi a campo com time reserva, priorizando o jogo de terça-feira (8), contra o Huachipato, pela Libertadores.