A questão logística do Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão colocou Grêmio e Inter novamente em lados opostos — após uma prova de aproximação dos clubes, até com o lançamento da campanha "Jogando Junto – Pela Reconstrução do RS". Em entrevista antes da partida do Tricolor contra o Bragantino, o presidente Alberto Guerra confirmou que Alessandro Barcellos recusou a oferta de realizar os dois clássicos em campo neutro.