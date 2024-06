O Grêmio planeja indicar o local do Gre-Nal do dia 23 de junho apenas após o último jogo marcado para Curitiba, contra o Estudiantes, no próximo sábado (8). Hoje, o estádio mais cotado é o Mané Garrincha, em Brasília. Contudo, o Presidente Vargas, em Fortaleza, e até o próprio Couto Pereira são avaliados pela direção.