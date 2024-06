Depois de mais de um mês, a dupla Gre-Nal voltará a jogar pelo Brasileirão neste sábado (1º). A partir das 16h, o Grêmio receberá o Bragantino no Couto Pereira. Às 18h30min será a vez do Inter encarar o Cuiabá, na Arena Pantanal. GZH mostra o que aconteceu no campeonato desde a última vez que os gaúchos entraram em campo no final de semana de 27 e 28 de abril.