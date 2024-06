A volta do Inter aos gramados após a parada provocada pela enchente no Rio Grande do Sul foi de decepção com a derrota de virada para o Belgrano, pela Sul-Americana. O Colorado, agora, buscará recuperação no Brasileirão diante do Cuiabá. O adversário vai ter a estreia do técnico Petit no Campeonato Brasileiro. Ele está invicto nas partidas disputadas por Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa Verde.