Há dois anos no Inter, Renê jamais esteve próximo de perder o posto de titular. O camisa 6, mesmo contestado por algumas falhas, é o dono da posição pelo papel tático e pelo desempenho comprovado com números, segundo os técnicos. A saída dele poderia representar mudanças no restante da equipe por um "equilíbrio" que dá ao time. Seu contrato vai até o final de 2024, e o Inter estuda prorrogá-lo.