Pela primeira vez, o Inter reuniu todos os jogadores para treinar visando ao confronto diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, no próximo sábado (1). Nesta quinta (30), em Itu, no interior de São Paulo, o técnico Eduardo Coudet comandou sessão técnica e preparou alterações na equipe titular pela sequência de partidas. A escalação será confirmada antes da viagem para o Centro-Oeste.