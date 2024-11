Por trás do Natal que recebe milhares de pessoas há 16 anos no bairro do Boqueirão, em Passo Fundo, existem mãos que trabalham diariamente para reformar e construir os enfeites natalinos reciclados. A responsável por trazer a magia da data ao evento é a artesã Neri Teresinha Selvão, 61 anos.