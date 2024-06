A escalação do Grêmio está confirmada para o duelo contra o Bragantino, neste sábado (1º), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba. O técnico Renato Portaluppi optou por um time reserva na sétima rodada do Brasileirão já que, na terça-feira (4), o Tricolor tem confronto decisivo pela fase de grupos da Libertadores, diante do Huachipato, no Chile.