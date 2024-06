Três fatores foram citados mais de uma vez por Renato Portaluppi na entrevista coletiva após a derrota para o Bragantino, neste sábado (1º), pelo Brasileirão. O treinador gremista comentou que ter levado o primeiro gol cedo, aos 3 minutos, agravou as dificuldades que, segundo ele, serão constantes no futuro próximo do Grêmio: a falta de ritmo e o desentrosamento.