O Grêmio ganhou um "reforço" para a partida da Libertadores contra o Estudiantes, no sábado (8). Isso porque, de acordo com o presidente gremista, Alberto Guerra, o clube conseguiu a liberação de Soteldo por parte da seleção venezuelana. O atacante foi convocado pela equipe do seu país para a disputa da Copa América e começaria a treinar com a delegação já na sexta-feira (7). Agora, o atleta viajará à Venezuela apenas na segunda semana de junho.