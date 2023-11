A arbitragem polêmica na derrota do Grêmio para o Corinthians rendeu críticas na Arena. Os paulistas lamentaram pênalti não assinalado em Matheus Bidu e a expulsão de Bruno Méndez, gerando revolta do executivo Alessandro Nunes, que tentou invadir a sala de equipamentos do VAR. O Tricolor acompanha os desdobramentos da súmula da partida pela possibilidade de denúncia no STJD.