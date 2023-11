O bom desempenho no Grêmio rendeu a Luis Suárez o retorno para a seleção do Uruguai. Depois de ter sido pré-convocado pelo técnico Marcelo Bielsa, o nome do Pistolero foi confirmado na lista da Celeste para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Sua apresentação é esperada para a tarde desta segunda (13) em Montevidéu.