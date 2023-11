O futebol brasileiro vai pausar após a 34ª rodada do Brasileirão, por conta da data Fifa. Tirando as equipes que têm partidas atrasadas, a maioria terá mais quatro partidas para jogar até o fim do campeonato. O Grêmio enfrenta o Atlético-MG, no dia 26 de novembro, e ainda jogará contra Goiás, Vasco e Fluminense.