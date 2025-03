Grêmio aposta em força máxima contra o Athletic pela Copa do Brasil

Gustavo Quinteros aposta em time do Grêmio melhor ajustado após problemas defensivos no Gre-Nal 445. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio decide nesta quarta-feira (12) seu futuro na Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Athletic, em São João del Rei, a partir das 19h30min no Estádio Joaquim Portugal. Mesmo com a decisão do Gauchão no próximo domingo, a equipe de Gustavo Quinteros terá força máxima.

Em busca de um melhor ambiente antes da decisão do Gauchão, o Grêmio também dá importância no projeteo de avançar na Copa do Brasil. Após eliminar o São Raimundo-RR nos pênaltis, a classificação para a terceira fase vale R$ 2.315.250,00 a mais nos cofres gremistas.

Quinteros decidiu manter o time titular para a disputa contra o Athletic. A única mudança provável em relação ao time que perdeu o Gre-Nal 445 é o regresso de Jemerson para a defesa. O zagueiro cumpriu suspensão no Gauchão, mas recupera sua posição ao lado de Wagner Leonardo no sistema defensivo.

A tendência é pela manutenção do restante do meio-campo, com Cuéllar ainda afastado para tratar lesão muscular. Camilo e Villasanti jogam juntos novamente. Monsalve, Cristian Oliveira e Pavon são as alternativas para o trio de jogadores abastecendo Braithwaite.

Amuzu, que teve alguns minutos no Gre-Nal, terá mais tempo de jogo pela Copa do Brasil.