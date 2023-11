Um dia após a frustração pela derrota para o Corinthians e por ter desperdiçado a chance de assumir a liderança do Brasileirão, o grupo de jogadores do Grêmio voltou às atividades na manhã desta segunda-feira (13) e já não contou com a presença dos convocados para os jogos das Eliminatórias. Luis Suárez, Felipe Carballo e Villasanti só voltarão a Porto Alegre no dia 22, após as partidas de Uruguai e Paraguai.