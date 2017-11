Crônica

Bastaram três minutos em campo para que Everton mudasse a história do jogo entre Grêmio e Flamengo. O que se encaminhava para uma derrota em casa transformou-se em uma vitória por 3 a 1, com dois gols do Cebolinha, que se credencia para ser titular contra o Lanús, e outro de Luan. De quebra, o resultado fez o time de Renato subir para o terceiro lugar no Brasileirão, firme dentro do G-4. Leia mais.