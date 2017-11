O Grêmio conseguiu uma grande vitória neste domingo, pelo Brasileirão, ao bater o Flamengo por 3 a 1, de virada, na Arena. O resultado, somado à derrota do Palmeiras para o Corinthians, alçou o Tricolor à terceira colocação na tabela do campeonato. Confira as notas dos jogadores de Renato Portaluppi: