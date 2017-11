André Ávila / Agencia RBS

Bastaram três minutos em campo para que Everton mudasse a história do jogo entre Grêmio e Flamengo. O que se encaminhava para uma derrota em casa transformou-se em uma vitória por 3 a 1, com dois gols do Cebolinha, que se credencia para ser titular contra o Lanús, e outro de Luan. De quebra, o resultado fez o time de Renato subir para o terceiro lugar no Brasileirão, firme dentro do G-4.

No primeiro dos cinco jogos que o Grêmio terá antes da final da Libertadores, Renato não usou só três titulares: Marcelo Grohe, poupado, e Barrios e Cortez, contundidos. O Flamengo de Reinaldo Rueda também tinha desfalques importantes, como o atacante Guerrero, pego em teste de doping no jogo Peru x Argentina, pelas Eliminatórias, que foi suspenso por 30 dias pela Fifa, e o meia Diego, com desconforto muscular.

Também por isso, o Grêmio tomou para si a bola desde o início do jogo na Arena. Com Arthur e Luan ditando o ritmo, o time de Renato trocava passes com naturalidade no campo adversário. No entanto, tinha dificuldade para criar jogadas mais envolventes, já que Jael não conseguia se aproximar dos meias para fazer jogadas de pivô.

Assim, restava ao Grêmio tentar arremates de longe. E foi exatamente o que Luan fez aos 14 minutos, avançando até a entrada da área e arriscando para boa defesa de Paulo Victor, que espalmou de mão trocada.

Mesmo que tivesse marcação bem ajustada, o Grêmio cedia espaços ao Flamengo, que buscava encaixar jogadas de contra-ataque. Aos 16, o zagueiro Rafael Vaz avançou com liberdade até a intermediária e arriscou por cima do gol de Paulo Victor.

O time carioca teve outras três chances na sequência. Aos 24, Felipe Vizeu aproveitou erro de passe de Ramiro, driblou Geromel e concluiu por cima. Aos 25, Everton cobrou falta na área, Everton Ribeiro superou Edilson e concluiu com perigo, ao lado do gol. E, aos 34, Renê avançou até a entrada da área e finalizou por cima.

Só aos 40 minutos o Grêmio reagiu. Foi quando Arthur ganhou bola na intermediária e tocou para Jael, que serviu para Ramiro, dentro da área, obrigar Diego Alves a fazer boa defesa. Aos 42, Jael achou Luan dentro da área, mas a zaga do Flamengo não deu espaço ao drible. E, aos 44, Michel recebeu na entrada da área a mandou chute por cima.

No segundo tempo, o Flamengo voltou mais atento do intervalo. E, logo no primeiro minuto, Éverton Ribeiro aproveitou erro de passe de Luan e tabelou com Everton, que devolveu um cruzamento ao meia, que ingressou livre na área, para vencer Paulo Victor de cabeça: 1 a 0.

O Grêmio acordou com o gol sofrido. Passou a avançar mais ao ataque pela esquerda. E, aos sete minutos, Arthur dominou na intermediária e tentou o passe para Jael, que fez o corta-luz e deixou a bola chegar a Fernandinho, que arriscou com perigo ao lado do gol. Aos nove, Jael serviu Ramiro, que concluiu por cima.

Mas o Flamengo tinha Éverton Ribeiro. E o Grêmio dava espaço ao meia para avançar com a bola ao ataque. Aos 14, ele tabelou com Renê e devolveu de letra ao lateral do Flamengo, que serviu para Cuéllar concluir em cima de Marcelo Oliveira.

O Grêmio também tinha seu Everton. E, quando ele entrou no lugar de Fernandinho, uma mudança comemorada pela torcida, precisou de três minutos para virar o jogo. Aos 24, após lançamento de Michel, Beto da Silva (que entrou na vaga de Jael) furou o arremate, e Everton ganhou de Rhodolfo para desviar ao fundo do gol. Aos 26, Edilson lançou desde o campo de defesa e achou Everton às costas de Pará. Coube ao cebolinha avançar com tranquilidade e, quase sem ângulo, encobrir Diego Alves, para explosão da torcida na Arena.

E cabia mais um gol. Aos 36, Beto da Silva roubou a bola de Rafael Vaz, teve personalidade para ingressar na área e servir Luan, livre, para fazer o 3 a 1. Uma virada que firmou o Grêmio no G-4 do Brasileirão e dá confiança para ao torcedor na busca pelo tri da Libertadores.

BRASILEIRÃO — 32ª RODADA — 5/11/2017

GRÊMIO

Paulo Victor; Edilson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel e Arthur; Ramiro (Léo Moura, 38'/2ºT), Luan e Fernandinho (Everton, 23'/2ºT); Jael (Beto da Silva, 23'/2ºT).

Técnico: Renato Portaluppi

FLAMENGO

Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Renê; Cuéllar (Lucas Paquetá, 43'/2ºT) e Marcio Araujo; Willian Arão (Geuvânio, 38'/2ºT), Éverton Ribeiro e Everton (Vinícius Jr., 30'/2ºT); Felipe Vizeu.

Técnico: Reinaldo Rueda

Gols: Éverton Ribeiro (F), a 1 min; Everton (G), aos 24 min e 26 min; Luan (G), aos 36 min do segundo tempo.

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (trio paulista).

Público: 19.973 (18.199 pagantes).

Renda: R$ 628.494,00.

Local: Arena do Grêmio.