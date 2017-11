O Grêmio venceu o Flamengo por 3 a 1 em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Everton, o craque do jogo, entrou no segundo tempo e marcou dois gols em seus dois primeiros toques na bola. Na saída de campo, o "Cebolinha" comemorou o feito na Arena.