A Libertadores é, indiscutivelmente, o maior objetivo do Grêmio neste momento. Mas não há desmobilização tricolor pensando em Campeonato Brasileiro . Quem garante isso é Renato Portaluppi .

Para o jogo contra o Flamengo , neste domingo (5), na Arena, o técnico gremista poupou apenas Marcelo Grohe — também titulares, Barrios e Cortez ficaram de fora por lesão. No entanto, o desejo de Renato era ter escalado mais reservas. Não pôde:

— Pensei em tirar mais dois ou três de hoje, mas conversando com o grupo quase apanhei. Tem muito fominha no grupo, todo mundo querendo jogar. O Marcelo (Grohe) só saiu porque é importante o Paulo Victor ganhar ritmo. Fui convencido por eles mesmos (atletas) a entrarem em campo. É o que cobro: quer jogar tudo bem, mas se jogar tem que rasgar. Não tem que ficar parado pensando no dia 22 (de novembro, quando a equipe enfrenta o Lanús, pela Libertadores).