André Ávila / Agencia RBS

Everton sustentou todos os pedidos da torcida gremista para que ele seja titular do time de Renato Portaluppi. Os dois gols marcados na virada sobre o Flamengo por 3 a 1 no Brasileirão credenciam a entrada do atacante na equipe. Os números na temporada vão ao encontro desta última frase. Aliás é o goleador do Tricolor na competição nacional.

Apesar de ser reserva, Everton é o atleta que mais atuou pelo Grêmio na temporada de 2017. São incríveis 55 partidas das 69 do clube no ano. Além disso, o jogador está em terceiro na lista de artilheiros e também em terceiro no ranking de assistências do time: 11 gols e oito passes para gols.

Ao lado de Fernandinho, Everton agora passa a ser goleador do Grêmio no Brasileirão, com oito gols marcados. Curiosamente ambos brigam pela vaga deixada por Pedro Rocha, vendido ao futebol russo em agosto.

Artilheiros do Grêmio no Brasileirão: