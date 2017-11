Era o jogo mais importante no Brasileirão até o começo da final da Libertadores, no dia 22, na Arena. O 3 a 1 de virada sobre o Flamengo significa virtualmente encaminhar presença na mais importante competição das Américas de 2018, mesmo que nada dê certo contra o Lanús. A partir de agora, Renato terá mais tranquilidade para planejar cada detalhe da decisão, escolhendo a dedo quem deve ser poupado.

O jogo teve dois tempos distintos. O primeiro foi de muita marcação, de esquemas espelhados no 4-2-3-1. Poucas chances de gol para cada lado. A postura gremista foi conservadores e pouco ativa, sem passagem dos laterais Edilson e Marcelo Oliveira. Houve espaços demais entre as linhas, o que atrapalhou as triangulações e os passes curtos, marca do time. Na volta do intervalo, esse cenário mudou.