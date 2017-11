André Ávila / Agencia RBS

A decisão da Copa Libertadores domina os pensamentos no Grêmio. Por isso, qualquer outro assunto de bastidores será tratado apenas depois dos jogos contra o Lanús – inclusive as renovações para o grupo de 2018. O vice de futebol Odorico Roman disse, após a vitória de virada sobre o Flamengo, neste domingo (5), que ainda não é o momento de abrir a rodada de negociações com jogadores como Barrios, que tem contrato só até o final do ano.

– Nós renovamos com o Luan, que era algo importante e já vínhamos tratando. O Barrios é um jogador importante, trazido pra suprir a carência de um centroavante típico. Mas estamos optando pelo seguinte: as renovações do momento, que estão abertas, vamos continuar. As outras, vamos esperar para focar na Libertadores, e qualquer movimento em renovação pode causar uma situação que não vá ser boa. Que não vá agregar nada. Com o Barrios, vamos tratar depois de concluída a Libertadores – explicou o dirigente.

Confira as respostas do vice de futebol tricolor:

Sondagens por Arthur e pressão para jovens jogadores

Temos um grupo de jogadores experientes, e o Renato tem uma capacidade muito grande de gerir essas questões. Temos de pensar no jogador jovem. Quando comentam que tem clubes interessados, o que ele tem que fazer é jogar o melhor que puder para seguir o interesse. A Libertadores é a escada para atingir esse objetivo. O grupo está com muita vontade de ganhar a Libertadores, e não tem nada que vá atrapalhar esse desejo. A não ser o Lanús.

Possibilidades para o ataque em 2018

Temos muitos jogadores para a posição vindos da base: Everton, Dionathan, o Beto da Silva, que praticamente não jogou. Existem opções. Veio o Arroyo, Fernandinho é uma possibilidade de renovar. Eu estava comentando que ele poderia ter assinado um pré-contrato e não assinou. Estamos em espera mútua. O departamento de futebol não para de fazer análises, temos analistas que seguidamente destacam jogadores que podem interessar. Se for necessário, sabemos onde buscar, mas não temos nenhuma negociação aberta.

Adaptação de Arroyo

Qualquer estrangeiro precisa de adaptação. É outra forma de jogar, outro ritmo de treinamento, e ele está passando por esse processo.