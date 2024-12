Base de Wright-Patterson, em Ohio, fechou seu espaço aéreo por quatro horas em razão dos drones. Daniel Peterson / U.S. Air Force/Divulgação

Diversos drones estão sendo avistados no céu dos Estados Unidos nos últimos dias. Na semana passada, o assunto ganhou repercussão com moradores de Nova Jersey questionando a origem e o propósito dos objetos, que estão sobrevoando regiões próximas a zonas militares.

Um deputado republicano chegou a atribuir as aparições a uma possível origem iraniana, o que foi negado pelo Pentágono e reforçado pelo conselheiro de comunicações de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, na quinta-feira (12).

As atividades dos drones fizeram com que uma das bases mais importantes da Força Aérea dos EUA fechasse seu espaço aéreo e suspendesse as operações por quatro horas, entre sexta (13) e sábado (14).

Segundo a CNN, a decisão ocorreu na base de Wright-Patterson, em Ohio. A Força Aérea estadunidense não teria respondido aos questionamentos da imprensa.

O que se sabe sobre os drones

O senador Andy Kim, de Nova Jersey, registrou o momento em que avistou dois possíveis drones sobrevoando as proximidades. Andy Kim Facebook / Reprodução

Os drones foram vistos pela primeira vez em Nova Jersey, em novembro, no período da noite. Desde então, voltaram a aparecer perto de zonas militares, incluindo o Arsenal Picatinny e a Estação de Armas Navais Earle, em Nova Jersey.

Relatos de cidadãos também apontam que os objetos teriam sobrevoado próximo ao campo de golfe do presidente eleito, Donald Trump, na cidade de Bedminster. Outros relatam ter observado uma passagem dos equipamentos pelo bairro do Bronx, em Nova York, mas que, com a chegada de policiais, os objetos teriam se afastado.

O que dizem as autoridades?

Na última quinta-feira (12), em uma declaração conjunta, o FBI e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos declararam que "não há evidências neste momento de que os avistamentos de drones relatados representem uma ameaça à segurança nacional, ou à segurança pública, ou que tenham um vínculo estrangeiro".