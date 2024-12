O que se sabe sobre os drones que foram vistos sobrevoando a costa leste dos Estados Unidos

Uma série de drones têm sido avistada no céu de Nova Jersey e em outras regiões da costa leste dos Estados Unidos, como Nova York, Pensilvânia, Maryland, Connecticut e Massachusetts. A situação tem provocado questionamentos entre moradores locais, já que as autoridades não possuem respostas sobre a origem dos objetos.

Relatos de cidadãos também apontam que os objetos teriam sobrevoado próximo ao campo de golfe do presidente eleito Donald Trump, na cidade de Bedminster. Outros relatam ter observado uma passagem dos equipamentos pelo bairro do Bronx em Nova York, mas que, com a chegada de policias, eles teriam se afastado.

O que dizem as autoridades?

O porta-voz do Departamento de Segurança John Kirby disse durante uma coletiva de imprensa que as autoridades federais estão investigando a situação em cooperação com a polícia. Contudo, segundo ele, embora as agências não tenham identificado qualquer atividade suspeita, a origem ainda é uma lacuna.