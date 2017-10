— Já levei ele para o banco de reservas contra o Bahia. Mas os primeiros jogos foi para tê-lo junto, porque é um cara positivo no grupo. Agora estou levando com possibilidade de usá-lo. Se eu precisar de nove com a opção de ficar com a bola no pé e não puder ter o Jô, ele é uma opção. Não o vejo como um jogador de lado e sim como falso 9. Não para jogar 90 minutos, mas talvez para 30, 35 — destacou Carille, que pode utilizar Danilo no segundo tempo do jogo contra o Grêmio.