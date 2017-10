Guilherme, emprestado ao Botafogo, voltará ao Grêmio em 2018 Vitor Silva / SSPress/Divulgação Botafogo

O Grêmio já definiu seis reforços para 2018. Mesmo com o foco da direção voltado para a disputa das semifinais da Libertadores, o clube também trabalha no planejamento da próxima temporada.

Por isso, o clube já definiu o retorno de empréstimo do atacante Guilherme, que está no Botafogo, e do meia-atacante Lima, no Ceará. Além do retorno da dupla, os meias Jean Pyerre e Patrick, o atacante Dionathã e o lateral-esquerdo Guilherme Guedes serão promovidos em definitivo ao grupo profissional.

Guilherme foi emprestado ao Botafogo para ganhar mais oportunidades. O atacante caiu nas graças do técnico Jair Ventura por ser um jogador veloz e capaz de dar mais opções ao sistema ofensivo. Em 54 jogos, o ex-gremista fez sete gols.

Lima, 21 anos, é um dos destaques da boa campanha do Ceará na Série B. Em 15 partidas com a camisa do clube, o meia marcou quatro gols. Habilidoso e rápido, o jogador sempre foi elogiado na base, mesmo sem muitas oportunidades no profissional. Passou um ano emprestado ao Mallorca em 2015, mas agora encontrou seu melhor futebol no Ceará e chamou a atenção da direção gremista.

Jean Pyerre e Patrick já estão integrados na rotina do time profissional do Grêmio. Os dois jogadores foram testados como possíveis substitutos de Luan, mas, na avaliação de Renato, não estavam maduros para encarar uma fase final de Libertadores. Dionathã, que se destaca pela velocidade e boa finalização de longa distância, marcou um gol em três oportunidades recebidas no time principal.

O sexto reforço do Grêmio já está sendo preparado para aproveitar sua oportunidade na pré-temporada. O lateral-esquerdo Guilherme Guedes é apontado como uma das principais revelações da posição produzidas na base do clube.