O Grêmio reconhece a força do Barcelona-EQU, que já eliminou Palmeiras e Santos da Libertadores, mas nem por isso a equipe irá alterar a sua filosofia de jogo. Na noite da última segunda-feira (23), em entrevista coletiva após o treino de reconhecimento no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o centroavante Lucas Barrios falou da importância do time de Renato Portaluppi enfrentar a pressão que os donos da casa irão tentar aplicar nesta quarta-feira (25).