Por onde andam os jogadores do Grêmio que disputaram a final do Gauchão em 2021

ZH mostra onde estão os 21 jogadores do Grêmio que foram relacionados para a partida decisiva, na Arena, além do técnico Tiago Nunes. Confira abaixo.

Brenno (goleiro)

Com 25 anos, ele é reserva no Fortaleza.

Bruno Cortez (lateral-esquerdo)

Anunciou, em setembro do ano passado, sua aposentadoria dos gramados. Atualmente, está com 37 anos e atuando nas categorias de base do Ceará como treinador do sub-15.