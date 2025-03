Como Quinteros pretende preparar Gustavo Martins para ser titular no Gre-Nal

Gustavo Martins (D) tem nove jogos e dois gols na temporada. (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

A preparação do Grêmio para o primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão terá uma atenção especial ao sistema defensivo. O técnico Gustavo Quinteros precisará promover uma mudança no setor.

Diante das ausências dos considerados titulares, Gustavo Martins é o principal candidato a formar a dupla de zaga com Wagner Leonardo para o jogo deste sábado (8).

Diante da expulsão contra o Juventude, Jemerson precisará cumprir suspensão. Rodrigo Ely teve uma lesão de grau 1-A no bíceps femoral da coxa esquerda antes da partida em Caxias e seguirá de fora. As outras opções do elenco são os jovens Viery e Natã, já que Kannemann também segue no departamento médico.

Durante a partida contra o Juventude, Gustavo Martins voltou a ganhar minutos e se tornou decisivo também no ataque. Foi da bicicleta do zagueiro que saiu o gol que manteve o Grêmio vivo na partida. Posteriormente, o Tricolor garantiu a vaga nos pênaltis.

Confiança

Em entrevista coletiva, Quinteros destacou a confiança que deposita no zagueiro. Alguns elementos, no entanto, ainda precisam ser aprimorados para que Gustavo tenha uma melhor performance em campo.

— Temos muita confiança no "Carioca". Ele é um bom jogador. Precisa agregar ao seu jogo alguns movimentos defensivos que já estamos trabalhando com ele. Coberturas em profundidade, ajuda ao zagueiro do lado com coberturas. É um bom jogador, que para mim tem muito futuro.

Além da oportunidade no clássico, o desempenho de Gustavo Martins pode garantir que ele avance na hierarquia de zagueiros do elenco. Nesta temporada, são nove jogos e dois gols marcados.

A preparação para o primeiro Gre-Nal da decisão começa nesta segunda-feira (3). A reapresentação do elenco será à tarde no CT Luiz Carvalho.