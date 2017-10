Como já era previsto, o primeiro treino do Grêmio em Guayaquil, nesta segunda-feira (23), foi muito leve. Mais do que ajustar esquemas táticos ou estratégias para enfrentar o Barcelona-EQU, o foco do trabalho foi garantir que todos os jogadores estejam prontos para a partida desta quarta-feira.

Léo Moura, Thyere, Kaio, Marcelo Oliveira, Michel, Everton e Jael participaram apenas do aquecimento. Como este grupo jogou contra o Palmeiras, a ordem da comissão técnica foi de preservação, apenas com corridas leves ao redor do gramado. O fato curioso foi que Luan, que atuou 80 minutos no domingo, participou normalmente do trabalho em campo reduzido com os outros prováveis titulares que enfrentarão o Barcelona-EQU, com Cristian, Cícero, Jailson e Arroyo completando a atividade.