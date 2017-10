Antes do treino do Grêmio desta segunda-feira (23), o executivo André Zanotta passou informações aos jogadores sobre a operação do árbitro de vídeo.

Segundo Zanotta, a principal dúvida dos jogadores do Grêmio é a utilização do árbitro de vídeo em lances de confusão na área. O dirigente garantiu que a novidade foi bem recebida no vestiário gremistas, com o alerta de que os jogos terão mais acréscimos pelas paradas da partida para revisões dos lances necessários.