Félix Zucco / Agencia RBS

No primeiro dia em Guayaquil, já está clara a ideia de jogo do técnico Renato para o jogo de quarta contra o Barcelona. Com Michel e Luan de volta, o Grêmio vai com o que tem melhor. Nos bastidores do Hotel Hilton, a convicção é de que o time vai crescer com a formação completa na hora certa.

Aqui serão dois treinos, um no estádio do Barcelona e outro no do Emelec. Mas a equipe que vai entrar em campo já está na cabeça de Renato. E muito provavelmente será esta: Marcelo Grohe, Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho; Barrios.

Pelo seu estilo, o técnico mantém a coerência na escalação. Não fará nenhuma alteração radical. Jogador recém chegado não entra direto no time, assim o comando do grupo segue sempre em suas mãos com a manutenção da linha de trabalho.

A grande dificuldade para esta quarta será montar o banco. Na Libertadores apenas sete atletas podem ser relacionados como suplentes. A aposta deve ser nos versáteis, como Léo Moura e Cícero, que fazem mais de uma função.