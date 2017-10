Para o torcedor Jhonny Hernández, Ariel é um "louco" necessário no time do Barcelona Eduardo Gabardo / Agência RBS

A vida do Barcelona segue difícil no campeonato equatoriano. No domingo, jogando na altitude de Quito, apenas empatou em 3 a 3 contra o El Nacional. Agora já são oito partidas sem vitória na competição, e um incômodo nono lugar na tabela de classificação. O técnico Guillermo Almada preservou os titulares. Apenas Gabriel Marques e Jonatan Álvez, suspensos na Libertadores, atuaram. No mais, time inteiramente reserva. Nesta segunda tem treino para a definição da escalação para enfrentar o Grêmio.

TORCIDA FANÁTICA

O Barcelona é conhecido como o clube de maior torcida do Equador. A imprensa costuma usar a expressão "mitad más uno" para definir o tamanho da paixão local. O estádio Isidro Romero Garbo tem capacidade para 57 mil torcedores e estará lotado na quarta-feira. Os ingressos custam entre US$ 20 e US$ 50.

ARIEL

Por aqui ele é chamado de Nahuelpán, que é o seu sobrenome. Com a suspensão de Jonatan Álvez, o ex-centroavante do Inter deverá ser titular na quarta-feira. Os barcelonistas não se empolgam com Ariel, mas também evitam críticas. Durante o empate contra o El Nacional em Quito, o torcedor Jhonny Hernández abriu uma enorme bandeira amarela na frente do seu bar na zona norte de Guayaquil. Perguntando sobre o centroavante, a resposta foi imediata: "Ele é louco, e sempre precisamos de um louco no time".

NOCHE AMARILLA

A noite amarela já virou tradição para o Barcelona. É uma partida no começo do ano para a apresentação do grupo de jogadores para a temporada. Em 2016 Ronaldinho Gaúcho foi contratado para o evento. Em 2017 foi a vez de Diego Forlán. Para 2018, o objetivo é trazer Kaká ou David Beckham.

SURPRESA