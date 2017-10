Michel se mostrou confiante para atuar na quarta-feira Eduardo Gabardo / Agência RBS

Após seis horas de viagem, o Grêmio chegou a Guayaquil no início da manhã desta segunda-feira (23). Com semblante de cansaço, os jogadores passaram pelos trâmites burocráticos do aeroporto e foram para o hotel Hilton. A manhã está reservada pra o descanso dos atletas. A única atividade desta segunda-feira será o treino de reconhecimento do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, às 19h (horário local, 22h de Brasília), palco da partida desta quarta-feira (25) contra o Barcelona-EQU.

A questão física dos atletas é monitorada de perto pela comissão técnica do Grêmio. Quem participou da derrota para o Palmeiras no último domingo realizou tratamento preventivo de lesões em banheiras de gelo no vestiário da Arena.

Até a disposição dos lugares dos jogadores no voo foi observada. Luan e Michel, que voltaram recentemente de lesões musculares, ganharam o privilégio de ficar sozinhos nos assentos. Barrios e Jael, pela questão da altura, também ficaram sozinhos.

Na chegada ao Hotel Hilton o semblante dos jogadores era de cansaço. O volante Michel atendeu a imprensa:

— Não consegui dormir, no avião não tem jeito. Mas agora vou descansar bastante.

O jogador falou também sobre a confiança de atuar na quarta.