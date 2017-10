Félix Zucco / Agencia RBS

Com a cabeça na Libertadores, o Grêmio perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 neste domingo (22), na Arena, e viu o rival paulista tomar a vice-liderança do Brasileirão. Com reservas, o time de Renato sofreu com a falta de entrosamento e, embora tenha resistido no primeiro tempo, sofreu três gols na etapa final — Michel descontou. De boa notícia, somente a reabilitação de dois titulares para o jogo de quarta-feira com o Barcelona de Guayaquil pela semifinal da Libertadores.

Em uma tarde ensolarada na Arena, todos os olhares estavam voltados a Luan e Michel. Eles foram os únicos titulares em campo no último jogo do Grêmio antes a viagem ao Equador.

Como esperado, a presença de Luan em campo deu verticalidade ao time de Renato Portaluppi. Jogando centralizado, formou parceria envolvente com Everton, que atuou pelo lado direito da linha de meias. Aos sete minutos, o próprio Everton deu belo passe a Arroyo, que surgiu pela esquerda, invadiu a área e foi travado por Mayke na hora do chute.

Além de Luan, Michel também mostrava naturalidade em campo. O volante, que voltava ao time após fazer cirurgia no joelho esquerdo, mostrava combatividade e ajudava com bons passes na transição ao ataque.

Apesar do domínio do Grêmio, o Palmeiras tentava reagir com contra-ataques. Aos 15 minutos, Bruno Henrique deu passe de letra para Keno, que arriscou da entrada da área por cima do gol de Paulo Victor. Aos 24, foi a vez de Borja, que driblou Bruno Rodrigo e desviou do goleiro do Grêmio. Mas Léo Moura estava atento para afastar a bola.

O Grêmio voltou a levar perigo aos 31, em boa combinação de Léo Moura e Luan pela direita. O lateral avançou até a linha de fundo e cruzou para Luan, que concluiu por cima de Fernando Prass.

Da ponta direita também surgiu outra chance preciosa, desta vez pelos pés de Everton. Aos 36, o Cebolinha driblou Egídio e Juninho antes de ficar cara a cara com Fernando Prass, que fechou o ângulo e evitou a conclusão.

Antes do intervalo, o Palmeiras ainda responderia com duas chances: aos 45, Keno ingressou na área em velocidade, concluindo para boa defesa de Paulo Victor, e, aos 46, Borja tentou encobrir o goleiro, mas o chute foi por cima.

O Grêmio voltou do vestiário com Jailson na vaga de Bruno Rodrigo, que sentiu dores musculares. Assim, Marcelo Oliveira recuou para a zaga e o garoto Kaio assumiu a lateral esquerda.

A mudança, no entanto, desestabilizou a defesa. E o Palmeiras, aos dois minutos, abriu o placar: Dudu avançou livre pela intermediária e arriscou um chute forte que desviou em Oliveira e morreu no canto de Paulo Victor.

Com superioridade, o Palmeiras ampliaria aos oito. Foi quando Borja avançou pela esquerda e chutou em cima do goleiro gremista, que espalmou para o meio da área. No rebote, Moisés acertou uma bomba no ângulo: 2 a 0.

Aos 17, o Palmeiras chegaria ao terceiro gol. Desta vez, Mayke avançou pela ponta direita e cruzou para Dudu, que se antecipou a Léo Moura para desviar ao fundo do gol.

Já com Beto da Silva em campo, que ingressou na vaga do apagado Arroyo, o Grêmio conseguiu descontar. Aos 33 minutos, após cobrança de falta de Luan, Michel pegou o rebote dentro da área e marcou o gol gremista.

Ao final, uma derrota que custou caro na briga pela vice-liderança do Brasileirão. Mas, com uma semifinal de Libertadores por vir, a torcida só se interessa com o que ocorrerá na quarta-feira em Guayaquil.

Félix Zucco / Agencia RBS

BRASILEIRÃO — 30ª RODADA — 22/10/2017

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo (Jailson, int.) e Marcelo Oliveira; Michel e Kaio; Everton, Luan (Dionathã, 35'/2ºT) e Arroyo; (Beto da Silva, 28'/2ºT) Jael

Técnico: Renato Portaluppi

PALMEIRAS

Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Tchê Tchê e Bruno Henrique; (Thiago Santos, 21'/2ºT), Dudu, Moisés (Raphael Veiga, 28'/2ºT) e Keno; Borja (Deyverson, 32'/2ºT)

Técnico: Alberto Valentim

Gols: Dudu (P), aos 2 min e aos 18 min, Moisés (P), aos 8 min, e Michel (G), aos 33 do segundo tempo.

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (trio mineiro).

Renda: R$ 536.774,00.

Público: 18.388 (16.238 pagantes).

Local: Arena do Grêmio.