Na tarde deste domingo (22), o Grêmio recebeu o Palmeiras na Arena e perdeu por 3 a 1, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Todos os gols saíram no segundo tempo: o Palmeiras fez três, com dois gols de Dudu e um de Moisés, e o Grêmio diminuiu com Michel. Ouça o gol de Michel, narrado por Marcelo de Bona.