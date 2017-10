O primeiro revés do Grêmio na Arena foi pela Libertadores de 2013: 2 a 1 para os chilenos do Huachipato . Já o primeiro clube brasileiro que batizou o Tricolor em sua nova casa foi o Cruzeiro pelo Campeonato Gaúcho (2 a 1).

As equipes que mais festejaram uma vitória na Arena do Grêmio foram Coritiba, Cruzeiro, Criciúma e São Paulo, todos com duas vitórias. O rival Inter soma um triunfo: 2 a 1 pela final do Gauchão, com dois gols de Rafael Moura.