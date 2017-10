Com a cabeça na Libertadores, o Grêmio perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 neste domingo (22), na Arena, e viu o rival paulista tomar a vice-liderança do Brasileirão. Com reservas, o time de Renato sofreu com a falta de entrosamento e, embora tenha resistido no primeiro tempo, sofreu três gols na etapa final — Michel descontou.