Em meio às videiras no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a programação musical e gastronômica do Natal dos Vinhedos ganha sua 3ª edição. O evento ocorre nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro, sextas-feiras e sábados, no Km 21 da RS-444 no Vale dos Vinhedos (em frente à vinícola Miolo). A entrada é gratuita.