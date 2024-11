Nesta quarta-feira, feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra, a Orquestra Municipal de Garibaldi e a Orquestra Jovem Florescer apresentam em Caxias do Sul o Cine Concerto, sob a direção do maestro Luiz Carlos Zeni Junior. O espetáculo, que estreou em outubro, em Garibaldi, terá duas sessões, 17h e 20h, no Teatro da FSG. A entrada é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível.