Nascido na capital paulista e radicado em Caxias do Sul, o cantor, guitarrista e compositor Alex Reck apresenta neste domingo (24) o seu novo álbum autoral, "Depois de Tudo", em show no Teatro do Sesc Caxias do Sul. Será às 20h, com ingressos à venda pelo Sympla. O álbum, por sua vez, estará disponível nas principais plataformas digitais a partir desta sexta-feira.