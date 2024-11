15º Festival Varilux de Cinema Francês traz 18 títulos a Caxias do Sul, a partir desta quinta-feira

Admiradores de uma das escolas mais consagradas do cinema europeu têm encontro marcado ao longo das próximas três semanas, a partir de quinta-feira. A 15ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês terá a exibição de 18 longas-metragens inéditos, selecionados entre os participantes das últimas edições dos festivais de Cannes e de Veneza. As sessões serão sempre de quinta-feira a domingo, com dois filmes por dia: o primeiro às 17h, o segundo às 19h30min.