A reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, traz um desafogo para as agências de viagem e turismo de Caxias do Sul. Após registrarem queda na movimentação causada pelo fechamento do terminal — que voltou a receber voos no dia 21 de outubro —, o atual momento é visto com esperança. De acordo com o colunista Jocemar Farina, os voos internacionais poderão começar em 16 de dezembro.