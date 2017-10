NELSON ALMEIDA / AFP

Na última partida antes de encarar o Grêmio pela Libertadores na próxima quarta-feira, o Barcelona de Guayaquil empatou, em 3 a 3, com o El Nacional, no Campeonato Equatoriano. O técnico Guillermo Almada escalou apenas dois titulares: Gabriel Marques e Jonatan Álvez , suspensos para o confronto do meio da semana.

O Barcelona entrou em campo com: Lanza; Torres, Caicedo, Mena, Erick Castillo; Castillo, Marques, Calderón; Caicedo, Ayoví, Álvez.

Apesar de movimentado, o primeiro tempo terminou com o placar zerado. Na segunda etapa, os visitantes abriram o placar aos 8 minutos, em chute de Marcos Caicedo. O El Nacional conseguiu empatar com Jonatan Borja, 10 minutos depois. A virada veio após uma cobrança de escanteio, com Franklin Guerra marcando de cabeça, aos 25 minutos. O terceiro gol foi marcado por Borja, de novo, aos 35 minutos.

Quando tudo parecia estar definido, Jonatan Álvez recolocou o Barcelona na partida depois de marcar após receber passe de Zuñiga. O empate aconteceu aos 45 minutos, no último lance, com Alejandro Castillo, de cabeça.