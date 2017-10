@barcelonascweb, Twitter / Reprodução

No penúltimo teste antes de encarar o Grêmio pela Libertadores na próxima quarta-feira, o Barcelona de Guayaquil foi derrotado em casa, por 2 a 1, pelo El Nacional, no Campeonato Equatoriano. No jogo, realizado na noite de quarta, no Estádio Monumental, o time de Guillermo Almada perdeu de virada e está na nona colocação da competição nacional.

O treinador utilizou o centroavante Ariel Nahuelpán desde o início contra o El Nacional. Mas, mais uma vez, o ex-colorado passou em branco. Coube ao volante Vera marcar o primeiro gol do Barcelona, aos 20 minutos do primeiro tempo, vencendo o goleiro adversário com chute de pé esquerdo.

Mas a vantagem do dono da casa durou pouco. Aos 33 minutos, o meia Adolfo Muñoz, do El Nacional, empatou o jogo após realizar jogada individual para vencer o goleiro Banguera. No segundo tempo, aos 32 minutos, o visitante virou o jogo com um gol de pênalti marcado pelo atacante Brayan de Jesús.

Pouco antes, aos 16 minutos do segundo tempo, Ariel poderia ter marcado o gol da vitória do Barcelona. Em jogada aérea, o atacante não conseguiu converter uma chance clara de cabeça.

"Nahuelpán falhou em uma chance clara com um cabeceio mal executado", avaliou o jornal El Comercio.

O adversário do Grêmio atuou com a seguinte escalação: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga e Pineida; Minda, Oyola, Vera (Castillo) e Damián Díaz; Caicedo (Ayoví) e Ariel Nahuelpán (Jonatan Álvez).