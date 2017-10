Atacante Jonatan Álvez (C) não atuará contra o Grêmio em Guayaquil Rodrigo Buendia / AFP

O Barcelona de Guayaquil teve confirmadas nesta segunda-feira pela Conmebol as suspensões do atacante Jonatan Álvez e do volante Gabriel Marques, expulsos contra o Santos nas quartas de final da Libertadores. Enquanto Álvez teve mantida punição de um jogo, Marques teve ampliada sua pena de um para três jogos.

De toda forma, os dois serão desfalques para o Barcelona no jogo de ida contra o Grêmio, no Estádio Monumental, em Guayaquil, dia 25 de outubro. No caso de Gabriel Marques, seu retorno só ocorreria em um possível jogo da final da Libertadores, caso a equipe equatoriana elimine o Grêmio na semifinal.

No ataque, o técnico Guillermo Almada deve utilizar o ex-colorado Ariel Nahuelpán como substituto de Jonatan Álvez. No meio-campo, na vaga de Marques, são ao menos três opções para o treinador da equipe equatoriana: Minda, Castillo e Calderón.

No último sábado, o Barcelona ficou em um empate com em 1 a 1 com o Independiente del Valle, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Equatoriano. Com o resultado, estacionou na sexta posição, com 51 pontos, bem atrás do Delfín, que lidera com 73. O atenuante é ter dois jogos a menos.