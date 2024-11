A operação resgate do Grêmio antes de encarar o Juventude

É tudo ou nada! O Grêmio trata o duelo com o Juventude como uma verdadeira final para fugir do inferno do rebaixamento. O Tricolor sabe que um resultado diferente da vitória na Arena pode complicar a sua vida no Brasileirão. Todos os esforços estão sendo feitos pelos dirigentes para Renato Portaluppi poder contar com titulares importantes que estão jogando as Eliminatórias.



O empresário Celso Rigo, que sempre socorre o Tricolor nas horas de aperto, vai emprestar o seu jatinho particular para trazer os atletas estrangeiros até Porto Alegre. O primeiro objetivo é chegar a Santiago para resgatar Soteldo e Aravena, que se enfrentam. Na sequência, a aeronave busca Villasanti em Assunção, após o volante retornar de La Paz, onde o Paraguai pegou a Bolívia.