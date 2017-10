Juan Barbosa / Agencia RBS

Danrlei, ex-goleiro do Grêmio e deputado federal pelo PSD-RS, conversou com o jornalista Marcelo de Bona no programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha. O ex-jogador falou do confronto do Grêmio contra o Barcelona-EQU, que ocorre na próxima quarta-feira (25), no Equador, valendo vaga na final da Libertadores.

Na semifinal da Libertadores de 1995, o Tricolor enfrentou outro equatoriano, o Emelec. Danrlei sabe como é enfrentar times desse país.

— As equipes equatorianas, por não serem as que chegam em uma semifinal como aquela que tem que sair para o jogo, como acontece com as brasileiras e as argentinas, elas não têm medo de ser o "kamikaze" e, às vezes, dá certo. É assim que eles estão jogando com os brasileiros — avaliou o ex-goleiro.

O Barcelona já eliminou dois times brasileiros. O Palmeiras caiu nos pênaltis e o Santos foi superado dentro de seus domínios. Motivos de sobra para o ex-jogador respeitar a equipe.

— Se o Barcelona de Guayaquil venceu Santos e Palmeiras, temos que respeitar. Podemos até dizer: "Mas eles não estavam bem". São clubes brasileiros com bastante força em Libertadores e, se eles tiraram essas equipes, nós temos que ir com muito respeito. Sabemos que vai ser difícil, mas também sabemos que nós somos um clube do Brasil, o único brasileiro na Libertadores e temos que ganhar — projetou Danrlei.

